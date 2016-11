Tuomarit suitsuttivat Saara Aallon discoesitystä - "Uskomatonta"

Saara Aalto sai tuomareilta ylistävät arviot Britannian X Factor -ohjelmassa lauantaina.

Illan teemana oli discomusiikki. Ensimmäisenä esiintynyt Aalto lauloi kappaleen No More Tears (Enough Is Enough), jonka levyttivät alun perin Barbra Streisand ja Donna Summer vuonna 1979.

Tuomarit kehuivat lauluvalintaa ja Aallon tulkintaa.

- Viime viikko ei ollut paras esityksesi, mutta tänä iltana pääsit niin lähelle täydellisyyttä kuin on mahdollista. Tämä laulu oli kuin kirjoitettu sinulle, Simon Cowell kehui.

- Sinulla on paras asenne ja työmoraali. Tämä oli uskomatonta, sanoi Louis Walsh.

Lauantain livelähetyksen jatkoonpääsijät selviävät tuloslähetyksessä sunnuntai-iltana. Aallon lisäksi jatkoonpääsystä kisaa kuusi muuta esitystä.