Saara Aalto kirkkaasti jatkoon Britannian X Factorissa

Saara Aalto pääsi sunnuntaina jatkoon Britannian X Factor -laulukilpailussa. Aalto pääsi jatkoon suoraan parhaiden neljän esityksen joukossa.

Tällä kertaa kisan joutui jättämään kesken Sam Lavery. Yleisöääniä annettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa.

Sijoitus oli helpotus Aallolle, joka oli joutunut aiemmin useasti pudotusuhan alle. Ennen sunnuntain tuloslähetystä vedonlyöjät veikkasivat edelleen, että Aalto olisi ollut vähiten ääniä saaneiden joukossa, mutta tällä kertaa heidän arvionsa menivät pieleen.

Lauantaisen lähetyksen teemana oli discomusiikki. Aalto lauloi kappaleen No More Tears (Enough Is Enough), jonka levyttivät alun perin Barbra Streisand ja Donna Summer vuonna 1979.

Esityksen jälkeen tuomarit suitsuttivat lauluvalintaa ja Aallon tulkintaa.

- Viime viikko ei ollut paras esityksesi, mutta tänä iltana pääsit niin lähelle täydellisyyttä kuin on mahdollista. Tämä laulu oli kuin kirjoitettu sinulle, Simon Cowell kehui.

Aallon lisäksi X Factorin voitosta jatkaa kisaamista viisi muuta esitystä.

Lauluääni ei välttämättä ratkaise

Myös brittilehdistössä Aallon esitystä kehuttiin vuolaasti. Sosiaalisessa mediassa osa ihmisistä tosin arvioi, että vaikka Aalto on monen mielestä paras laulaja, hänellä ei ole mahdollisuuksia koko kisan voittoon.

Brittilehti Mirrorin poimimissa tviiteissä muun muassa arveltiin, että X Factorin tuotanto haluaa jonkun enemmän julkisuutta saaneen esiintyjän voittavan. Monien mielestä eritoten räppäri Honey G:n menestyksessä on kyse muusta kuin musikaalisesta huippulahjakkuudesta.

X Factor huipentuu finaalilähetykseen ensi kuussa. Sijoituksestaan riippumatta Aalto pääsee mukaan Britannian X Factorin viralliselle kiertueelle, joka alkaa helmikuussa Nottinghamista. Artistit esittävät kiertueella suurimpia X Factor -hittejään sekä klassikoita.