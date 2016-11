Yoko Onon terveiset Donald Trumpille - Kuuntele hämmentävä viesti

Taitelija Yoko Ono lähetti Twitterissä äänitervehdyksen Yhdysvaltain presidentiksi valitulle Donald Trumpille. Yoko Onon reaktio Trumpin valintaan on juuri niin outo kuin Yoko Onolta voidaan odottaa.

Onon ääniviesti on varmasti yksi kummallisimmista tavoista, joilla Trumpin valintaan on reagoitu. BBC kuvaa Onon reaktiota "minimalistiseksi" ja "alkukantaiseksi" huutamiseksi.

Ääniviestin yhteyteen Ono on kirjoittanut:

- Rakkaat ystävät, haluaisin jakaa kanssanne tämän viestin vastauksenani Donald Trumpille. Rakkaudella, Yoko.

Twiitti on saanut paljon huomiota mediassa. Pitchfork-verkkosivustolla Onon reaktiota pidetään mahtavana.

- Tämä oikeastaan kiteyttää sen, miltä meistä kaikista tuntuu, Pitchfork kirjoittaa.

Noisey-sivustolla pohditaan Onon viestin merkitystä, NME-verkkosivulla Onon reaktiota kutsutaan nerokkaaksi, BBC pitää viestiä surrealistisena.

Hämmentävä twiitti on saanut muutamassa päivässä liki 30 000 tykkäystä, ja sitä on jaettu lähes 25 000 kertaa eteenpäin. Tämä kaikki siitä huolimatta, ettei viestistä oikeastaan käy ilmi, mitä mieltä Ono valinnasta on.

Japanilaissyntyinen Ono asuu Yhdysvalloissa. Onon puoliso oli Beatles-tähti John Lennon.

Kuuntele Yoko Onon viesti täältä: https://twitter.com/yokoono/status/797187458505080834

Lähteet: BBC, Pitchfork, Noisey, NME, Twitter

