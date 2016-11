HS: Rakastetun Lumiukko-animaation tunnuskappaleen laulajalle maksettiin kappaleesta 55 puntaa

Yhden rakastetuimman joululaulun We're Walking In The Air levyttänyt poikasopraano Peter Auty kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa kertoo laulun suorastaan vainoavan häntä.

Vuonna 1969 syntynyt Auty levytti Lumiukko-animaaton tunnuslaulun jo 13-vuotiaana, mutta edelleen joka vuosi joulun alla häntä pyydetään kommentoimaan laulua.

- Mutta mikä siinä. Vastaan mielelläni, jos oopperakiireet antavat myöten, nykyinen oopperatenori kertoo.

Auty on ylivoimaisesti tunnetuin Lumiukko-animaatiosta, mutta aikanaan sen levyttäminen ei hänelle juuri rahaa tuonut.

- Lauloin sen 55 punnan kertapalkkiolla. Studiossa nauhaan tehtiin vahingossa päällekkäisäänitys, joten sain uusintaotosta seuraavalla viikolla toiset 55 puntaa, hän kertoo.

Voit kuunnella Lumiukko-animaation tunnuskappaleen Walking In The Airin alla olevalta Youtube-videolta.