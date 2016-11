Saara Aalto esittää Titanic-elokuvan tunnussävelen Britannian X Factorissa

Britannian X-Factorissa kilpaileva Saara Aalto laulaa huomisen ohjelmassa Celine Dionin esittämän kappaleen My Heart Will Go On, joka muistetaan Titanic-elokuvan tunnuskappaleena.

Aalto laulaa kappaleen huomisiltana Lontoossa suorassa lähetyksessä, ja hänen jatkoon pääsynsä selviää sunnuntain tuloslähetyksessä. Aalto arvuutteli kisakappaleen elokuvaa faneiltaan jo eilen sosiaalisessa mediassa. - Se oli kerran kaikkien aikojen tuottoisin elokuva ja se on voittanut yksitoista Oscaria, Aalto kertoi videopätkällä. Moni faneista arvasikin elokuvan oikein, koska yksitoista Oscaria on kahminut vain kolme elokuvaa. Vuonna 1997 ensi-iltansa saanut Titanic palkittiin aikanaan muun muassa parhaana elokuvana, parhaana ohjauksena sekä parhaasta laulusta. Britannian X Factorin voitosta kisaa tällä hetkellä enää kuusi esiintyjää, joista yksi on ryhmä. Viikon teemana on elokuvamusiikki. Titanicin lisäksi kappaleita kuullaan esimerkiksi Pretty Womanista ja Spectrestä.