Jaakko Teppo Ja Tuula-Liina Varis Ukrin kunniajäseniksi

Perustelujen mukaan Jaakko Teppo on kansan syvien rivien tulkki. Hän on arkiromantikko, jota akateeminen väki ei arvosta. Jaakko Teppo on taitava sanankäyttäjä ja runoilijana suorastaan lyömätön, Reino Helismaan vertainen. Runomitta ei koskaan onnu ja loppusoinnut rimmaavat. Hän on kirjallinen lahjakkuus ja pitkän linjan esiintyvä muusikko, joka on esittänyt tätä omintakeista runouttaan.

Tuula-Liina Varis taas on yhdistyksen mukaan tehnyt ansiokasta työtä kirjallisuuden edistämiseksi ja kirjailijoiden puolustamiseksi muun muassa Joensuun kirjallisuustapahtuman ja Suomen Kirjailijaliiton kautta. Hänen laajaa tuotantoaan arvostetaan. Hän on aktiivinen osallistuja kirjallisuuskeskusteluissa niin mediassa kuin eri tapahtumissa ja tilaisuuksissakin.