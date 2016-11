Marilyn Monroen mekosta maksettiin ennätyshinta

Marilyn Monroelle kuulunut upea iltapuku myytiin huutokaupassa Los Angelesissa torstaina.

Mekko on sama, jota Monroe piti yllään laulaessaan syntymäpäiväonnittelut Yhdysvaltain presidentille John F. Kennedylle New Yorkin Madison Square Gardenissa vuonna 1962.

Julien's -huutokauppatalon ennakkoarvioissa mekon hinnan uskottiin nousevan 2-3 miljoonaan dollariin eli 1,9-2,8 miljoonaan euroon. Mekon hinta kipusi kuitenkin ennakko-odotuksiakin korkeammaksi.

Upeasta kristallein koristellusta mekosta maksettiin huutokaupassa yhteensä 4,8 miljoonaa dollaria eli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Ostaja on amerikkalainen Ripley's Believe It Or Not -museoketju, jonka johtaja pitää mekkoa "ikonisena palana popkulttuuria".

Mekko teki uuden myyntiennätyksen, sillä kalleimman myydyn mekon titteli on tähän saakka kuulunut Monroen Kesäleski-elokuvassa pitämälle valkoiselle mekolle, joka myytiin Guinnessin ennätystenkirjan mukaan vuonna 2011 4,6 miljoonalla dollarilla eli noin 4,3 miljoonalla eurolla.

Kennedyn syntymäpäivillä nähty mekko vaihtoi omistajaa myös vuonna 1999, jolloin siitä maksettiin 1,27 miljoonaa dollaria eli liki 1,2 miljoonaa euroa.

Mekko kaupattiin osana Julien's -huutokauppatalon kolmipäivästä Marilyn Monroe -teemaista huutokauppaa, joka alkoi torstaina 17. marraskuuta ja päättyy lauantaina 19. marraskuuta.

