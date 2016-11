"Et koskaan petä meitä" - Tuomarit kehuivat Saara Aallon Celine Dion -tulkintaa

Kuuden parhaan joukossa Britannian X Factor -laulukilpailussa oleva Saara Aalto lauloi tänään Titanic-elokuvan tunnussävelmän My Heart Will Go On. Sen on esittänyt alun perin kanadalainen suuruus Celine Dion.

– Et koskaan petä meitä. Onko olemassa mitään, mitä et osaisi laulaa. Onnistut aina ja näytät mahtavalta, tuomari Louis Walsh kehui Aaltoa. Tuomari Nicole Scherzinger taas luonnehti Aaltoa kauniiksi suomalaiseksi keijukaisprinsessaksi ja upeaksi laulajaksi. Aallon mentorina toiminut Black Sabbath -yhtyeen keulahahmo Ozzy Osbournen puoliso, tosi-tv-kasvo Sharon Osbourne kertoi olevansa ylpeä Aallosta. – Rakastan kaikkien näiden puolien näkemistä sinussa. Tulin kananlihalle kun lauloit ja olen todella ylpeä sinusta, Osbourne sanoi. Myös tiukkana tuomarina tunnettu ohjelman isä Simon Cowell piti Aallon esityksestä. – Tällaisen laulun esittäminen on vaikeaa, mutta onnistuit hyvin. En kuitenkaan pitänyt asuvalinnastasi, Cowell sanoi. Britannian X Factorin voitosta kisaa tällä hetkellä enää kuusi esiintyjää, joista yksi on ryhmä. Viikon teemana on elokuvamusiikki. Aallon jatko kilpailussa selviää sunnuntain tuloslähetyksessä. Suomen tv:ssä ohjelma näytetään kahden viikon viiveellä. Voittaja valitaan joulukuussa.