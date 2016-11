Suomalaislaulaja Saara Aalto on selvittänyt tiensä viiden parhaan joukkoon Britannian X Factor -kilpailussa. Jatkoonpääsy ratkesi sunnuntai-illan tuloslähetyksessä.

Aallon nimi ilmoitettiin suoraan jatkoon päässeiden kilpailijoiden joukossa.

Viikon teemana oli elokuvamusiikki. Aalto esitti lauantaina kilpailussa Titanic-elokuvasta tunnetuksi tulleen Céline Dionin kappaleen My Haeart Will Go On. Aalto sai jo tuolloin tuomaristolta hyvää palautetta esityksestään.