Saara Aalto jatkoon Britannian X Factorissa

Saara Aalto pääsi taas jatkoon Britannian X Factorissa. Hän esitti kilpailussa lauantaina Titanic-elokuvan tunnussävelmän, alun perin Celine Dionin esittämän My Heart Will Go On -balladin. Viikon teemana oli elokuvamusiikki.

Aalto pääsi viiden parhaan joukkoon yleisöäänillä. Hänet kuulutettiin jatkoon toisena kilpailijana sunnuntai-iltana Suomen aikaa kymmeneltä alkaneessa tuloslähetyksessä. Aalto tuuletti jatkoon pääsyään villisti hyppien ja kirkuen. Pudotukseen joutuivat esiintyjät Honey G ja Ryan Lawrie, eli he joutuivat taistelemaan jatkopaikasta sing off -haasteessa. Honey G selvitti tiensä jatkoon pudotuksesta tuomarien päätöksellä. Ryan Lawrie lähetettiin kotiin. X Factor kisassa jatkavat Saara Aallon ja Honey G:n lisäksi poikabändi 5 After Midnight, Emily Middlemas ja Matt Terry. Tuomarit kehuivat Aaltoa Yleisön lisäksi myös tuomaristo piti Saara Aallon lauantaisesta esityksestä. Kaikki tuomarit osoittivat tälle suosiotaan seisaaltaan taputtaen. - Et koskaan petä meitä. Onko olemassa mitään, mitä et osaisi laulaa? Onnistut aina ja näytät mahtavalta, tuomari Louis Walsh kehui Aaltoa. Aallon mentorina toiminut Sharon Osbourne kertoi olevansa ylpeä Aallosta ja kertoi, että rakastaa laulajan monipuolisuutta. Myös tiukkana tuomarina tunnettu ohjelman isä Simon Cowell piti Aallon esityksestä. - Tällaisen laulun esittäminen on vaikeaa, mutta onnistuit hyvin. En kuitenkaan pitänyt asuvalinnastasi, Cowell sanoi. Aallolla oli päällään vaalea näyttävä röyhelömekko. Kilpailun voittaja valitaan joulukuussa.