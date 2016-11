Saara Aalto paljastaa: Ensi viikonloppuna kaksi esitystä - "Se on yllätys minullekin"

Suomalainen Saara Aalto saavutti paikan viiden parhaan joukossa Britannian X Factor -kilpailussa. Hän pääsi jatkoon suoraan yleisöäänillä.

- Kiitos paljon ihmiset! Tämä ilta oli jotakin, jota en uskonut koskaan tapahtuvan. Pääsin läpi yleisöäänillä, Aalto kiittelee videolla, jonka hän julkaisi Twitterissä äänestystuloksen ratkettua.

Aalto esitti lauantaina kilpailussa Celine Dionin My Heart Will Go On -kappaleen, joka on Titanic-elokuvan tunnussävelmä. Lauantain esitysten teemana olivat elokuvat.

Kilpailusta putosi Ryan Lawrie. Viiden parhaan joukossa ovat Aallon lisäksi Honey G, Emily Middlemas, Matt Terry ja 5 After Midnight -trio.

Aalto paljasti Twitter-videollaan, että ensi lauantaina hän laulaa kaksi laulua.

- Haluan yllättää teidät kahdella aivan erilaisella esityksellä. Ja toivottavasti rakastatte niitä. En tiedä vielä, mitä aion tehdä, mutta se on yllätys minulle itsellenikin.

X Factorin voittaja selviää joulukuussa.

- Unelma elää, Aalto kirjoittaa Twitterissä.