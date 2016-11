Jatkopaikan heltiäminen brittiäänillä yllätti Saara Aallon

Britannian X Factorissa kisaava Saara Aalto kertoo yllättyneensä päästyään kirkkaasti jatkoon eilisiltana Lontoossa. Aalto pääsi jatkoon Titanicin tunnuskappaleen tuomilla yleisöäänillä, eli hänen esityksensä oli eniten ääniä keränneiden joukossa.

- Tosi, tosi ihana fiilis ja sillä lailla kiva lähteä tähän viikkoon, kun tietää, että siellä on ihmisiä, jotka tukevat minua, Aalto kertoo STT:lle.

Aallon mukaan ennen eilistä tuloslähetystä kaikki osallistujat vaikuttivat hermostuneilta ja treenasivat varakappaletta. Tuloslähetyksessä kaksi heikoimmin ääniä kerännyttä esittää varakappaleen, ja tuomarit valitsevat heistä putoajan ja jatkoon pääsijän.

Tähän viikkoon Aalto kertoo lähtevänsä hyvällä fiiliksellä. Ensi lauantain lähetyksessä hän esittää kaksi kappaletta, jotka julkistetaan loppuviikolla. Aalto pitää vahvuutenaan sitä, että saa näyttää illan esityksissä itsestään kaksi puolta.

- Nyt täytyy vain toivoa, että saan hyvät biisit.

Esiintyjät saavat biisit tänään

Aallolla on jälleen edessään kiireinen viikko. Esiintyjät saavat tietää kappalevalinnat tänään, jolloin laulua käydään läpi musiikkitiimiläisten, levy-yhtiön edustajien ja laulunopettajan kanssa. Huomenna vuorossa ovat laulutunnit opettajan johdolla. Aalto kehuu omaa opettajaansa, joka on ollut mukana monta vuotta.

- Hän tietää hirveän hyvin, mikä toimii täällä telkkarissa ihmisille ja mikä ei laulullisesti.

Keskiviikkona treenataan koreografiaa, ja Aallon mukaan se käydään läpi 45 minuutissa. Show pitää osata perjantaina, kun mennään studiolle.

Aalto kertoo, että apua saa tarvitessa. Hän kuitenkin treenaa yleensä melko itsenäisesti eikä tarvitse paljon neuvoja.

- Teen mitä sovitaan ja treenaan ne.

Tuotantotiimiä Aalto kiittää kannustuksen suuresta määrästä.

- Antaa tosi paljon itseluottamusta, kun he ovat tosi kannustavia ja uskovat minuun.

Kuin samaa perhettä

Aalto kertoo, että X Factor -kilpailijoiden kesken ei ole kilpailuhenkeä.

- Enemmänkin tuntuu, että ollaan niin kuin samaa perhettä. Kaikki ymmärtävät, ettei tämä ole kiinni siitä, kuka on paras. Ei tätä voi sillä lailla mitata, vaan tämä on ihan tuurista kiinni. Kaikki tekevät parhaansa ja tsemppaavat muita tekemään parhaansa.

Aalto ei vielä osaa arvioida, miten kilpailijoiden yhteishenkeen vaikuttaa se, että heitä on jälleen yksi vähemmän. Hän aikoo kuitenkin huolehtia siitä, ettei 18-vuotias Emily Middlemas jää yksin. Middlemasin poikaystävä Ryan Lawrie putosi kisasta eilen.

- Emily on nyt varmaan aika maassa ja yksinäinen, Aalto sanoo.

- Kaikki esiintyjät ovat ihania ihmisiä, ja ollaan tosi läheisiä ja koko ajan vain lähennytään entistä enemmän. Se on tosi kiva asia. Kun sitten mennään kiertueelle yhdessä, niin on kiva, että on sellainen tuttu perhe, jonka kanssa mennään.

Britannian X Factor jatkuu joulukuun alkupuolelle saakka. Aalto ei kilpailun vuoksi pääse Teemu Roivaisen kanssa ainakaan Jouluenkelit-kiertueen ensimmäisiin konsertteihin loppuviikolla, vaan häntä sijaistavat sisar Suvi Aalto ja Camilla Bäckman.