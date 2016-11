Jaakko Tepon elämäkerran ensimmäinen painos myyty loppuun

Lokakuussa julkaistun Jaakko Tepon Suuren Elämäkerran ensimmäinen kuudentuhannen kirjan painos on myyty loppuun, Teppojen perheyritys Fun Pandemia Oy tiedottaa.

Teoksen on kirjoittanut Antti Heikkinen.

– Tämä on ensimmäinen suurempi kirjaprojekti jonka kustannamme. Se, miten kirjaa on mennyt maailmalle, on erittäin positiivinen yllätys. Kysyntä kasvoi jopa niin räjähdysmäiseksi, että nyt joudumme hetken odottamaan uuden painoksen tuloa, Fun Pandemian toimitusjohtaja ja Jaakko Tepon poika Ilja Teppo kertoo.

Jaakko Teppo (kuvassa vas.) on menestyksestä vaatimaton ja ylpeä.

– On mukavaa huomata, että sillä työllä ja kovalla kiertämisellä aktiivivuosina on ollut merkitystä. Ihmiset ei selvästikään ole unohtaneet Ruikonperän tarinoita.

Tiedotteen mukaan kuplettilaulajan albumeja on myyty yli 600 000 kappaletta ja hän teki parhaimmillaan yli kolmesataa keikkaa vuodessa.

Jaakko Teppo jäi sairauseläkkeelle vuonna 1994.