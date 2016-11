Ville Valo täyttää tänään 40 vuotta - Muistatko HIMin värikkäät vaiheet: "Voi käyttää muutenkin kuin kirkkoja poltellessa"

Muusikko Ville Valo täyttää tänään 22. marraskuuta 40 vuotta.

Ville Valo tuli tunnetuksi HIM-yhtyeestä, jonka mahtipontisesti nimetty ensimmäinen studioalbumi Greatest Lovesongs Vol. 666 ilmestyi vuonna 1997.

Kaksi vuotta myöhemmin ilmestynyt Razorblade Romance teki yhtyeestä kansainvälisestikin erittäin suositun. Keikkaa riitti ympäri maailmaa. Ville Valosta tuli 23-vuotiaana seksisymboli ja suomalaisen musiikkiviennin kasvot.

HIMin viimeisin studioalbumi on vuonna 2013 ilmestynyt Tears on Tape. Viime vuosina HIM on keikkaillut Suomessa harvakseltaan. Ensi vuonna HIM-fanit saavat kuitenkin harvinaista herkkua, sillä yhtye on ilmoittanut esiintyvänsä ainakin Tuska-festivaaleilla 1. heinäkuuta.

Myös Ville Valo on pysynyt vuosia poissa julkisuudesta. Heinäkuussa 2016 hän kuitenkin julkaisi pitkästä aikaa uutta musiikkia, kun Olet mun kaikuluotain -kappale ilmestyi. Kappale on alun perin vuodelta 1976, jolloin sen tulkitsi Freeman.

Ville Valo on myöntänyt avoimesti kärsineensä terveysongelmista. Vuonna 2007 hän joutui katkaisuhoitoon. Alkoholin lisäksi vaikeuksia oli väsymyksen ja huonovointisuuden kanssa. Valo lähti katkaisuun kesken yhtyeen Yhdysvaltain kiertueen toukokuussa 2007.

Mistä muistetaan?

Vuonna 1998 Seinäjoen Provinssirockin alla huhuttiin, että saatananpalvojat aikovat polttaa festivaalin aikana jonkin Seinäjoen kirkoista.

His Infernal Majesty -nimeä alun perin käyttänyt HIM-yhtye esiintyi Provinssirockissa ja se yhdistettiin huhuissa saatananpalvontaan. 666-numerosarjasta albumin nimessä ja kuolemaa ihannoivista sanoituksista vedettiin johtopäätöksiä, jotka viittasivat satanismiin.

Kohusta kasvoi niin suuri, että jopa Ylen Poliisi-tv tarttui aiheeseen.

- Minä tyhmänä lyyrikkona olen käyttänyt hyväkseni symboliikkaa, joka viittaa satanismiin ilmeisesti jollain tavalla. Olen hyvin pettynyt, että ihmiset ovat niin kapeakatseisia, etteivät he kykene näkemään sitä mahdollisuutta, että niitä voi käyttää muutenkin kuin kirkkoja poltellessa, Ville Valo kommentoi asiaa Poliisi-tv:ssä.

- Olisi paljon fiksumpaa, jos joku pystyisi puhumaan fiksusti aiheen puolesta, eikä tuhoa kaikkia hienoja puukirkkoja, mitä täällä Suomessakin on, Valo sanoi Poliisi-tv:n haastattelussa.

Saatananpalvontasyytteet unohdettiin, mutta vuonna 1999 ilmestyneen Razorblade Romance -albumin myötä syntyi uusi kohu. Albumin Join Me (in Death) -kappaleen väitettiin yllyttävän itsemurhaan. Yhtye kiisti väitteet ja kertoi kappaleen kertovan Romeon ja Julian kaksoisitsemurha-aiheesta.

Kohusta huolimatta Razorblade Romancesta tuli jättimenestys ja yhtye löi itsensä viimeistään sen avulla läpi kansainvälisillä musiikkimarkkinoilla. Join Me on yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista ja Suomen myydyin kotimainen single.

Vuosituhannen vaihtuessa suomalainen musiikki valloitti maailmaa, sillä nosteessa olivat HIMin lisäksi esimerkiksi The Rasmus ja Darude.

Tiesitkö?

HIM käytti jonkin aikaa nimeä HER Yhdysvaltain markkinoilla, koska HIM-niminen amerikkalaisyhtye ei antanut oikeutta nimensä käyttöön. Lopulta nimikiista sovittiin ja suomalaiset jatkoivat Amerikassa HIMinä.

HIMin nykyiseen kokoonpanoon kuuluvat Valon lisäksi Mikko Paananen, Mikko Lindström, Janne Puurtinen ja Jukka Kröger. Yhtyeen kokoonpano on elänyt vuosien varrella. Viimeisin muutos kokoonpanoon tuli vuonna 2015, kun yhtyeen pitkäaikainen rumpali Mika Karppinen jätti HIMin. Hänen tilalleen nousi Jukka Kröger.

HIM on ensimmäinen suomalainen yhtye, jonka levymyynti ylitti Yhdysvalloissa kultalevyrajan.

Lähteet:

Yle Elävä Arkisto 1

Yle Elävä Arkisto 2

Ilta-Sanomat 1

Ilta-Sanomat 2

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/25/poliisi-tv-tutki-ville-valon-yhteytta-saatananpalvojiin-provinssirockissa-1998

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/10/24/him-myi-kultaa-yhdysvalloissa

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000004874916.html

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001183029.html