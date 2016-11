Suuret suomalaisnimet puuttuvat UMK:sta - mukana ruotsalainen Günther

Suomen seuraavan euroviisuedustajan ratkaisevassa Uuden Musiikin kilpailussa ei ole ehdolla kotimaisen musiikkimaailman ykkösluokan nimiä. Yhdessä kokoonpanossa mukana on kuitenkin takavuosien eurodiskollaan menestystä eri puolilla maailmaa niittänyt ruotsalainen Günther.

Tammikuun 28. päivänä järjestettävässä kilpailussa euroviisupaikkaa tavoittelee kymmenen artistia tai kokoonpanoa. Itse Eurovision laulukilpailu järjestetään Ukrainan Kiovassa toukokuussa.

Ehdolla olevat sooloartistit ovat Alva, Emma, Lauri Yrjölä, Zühlke ja Anni Saikku. Ehdokaskokoonpanot puolestaan ovat My First Band, Club La Persé, Norma John, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies ja Günther & D'Sanz.

Güntherin aisapari D'Sanz on porvoolainen Daniel Sanz, joka on ollut mukana tämän vuoden Voice of Finland -tv-ohjelmassa. UMK-kilpailijoista television laulukilpailuista ovat ponnistaneet myös Emma, Zühlke ja Anni Saikku.

Güntherin ohella kokeneinta artistikaartia kilpailussa edustavat My First Band ja Knucklebone Oscar. My First Bandin jäseniin lukeutuvat esimerkiksi pitkän uran PMMP-muusikkoina tehneet Heikki Kytölä, Juho Vehmanen ja Mikko Virta.

Rokkari Knucklebone Oscar julkaisi esikoisalbuminsa jo vuonna 1996. Hänen kanssaan esiintyvä The Shangri-La Rubies on burleskiduo, jossa viekoittelevat suomalaiset burleskiesiintyjät Tinker Bell ja TurrrboCherry.

UMK-kilpailijoiden joukosta erottuu kenties eniten bilekollektiivi Club La Persé. Ryhmä on yli kymmenvuotisen taipaleensa aikana järjestänyt useita klubitapahtumia Helsingissä, ja menoon ovat aina kuuluneet näyttävät asut ja meikit sekä sukupuolirooleilla leikittely.

Ylen televisioiman UMK:n juontaa Suomen vuoden 2013 euroviisuedustaja, Krista Siegfrids.

UMK-kilpailukappaleet 2017

- My First Band: Paradise

- Alva: Arrows

- Emma: Circle of Light

- Club La Persé: My Little World

- Lauri Yrjölä: Helppo elämä

- Norma John: Blackbird

- Zühlke: Perfect Villain

- Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies: Caveman

- Günther & D'Sanz: Love Yourself

- Anni Saikku: Reach Out For The Sun