Polskintaa hyisessä vedessä

Avantoon menivät Toikan ohella siihen aikaan jo kokenut avannossa kävijä, laulaja Olli Lindholm, kosketinsoittaja Jari Latomaa ja silloin Yön taustalla laulanut Suvi Teräsniska.

- Minä olin ensin houkutellut heidät hiihtämään, mutta Olli sai vastavuoroisesti meidät houkuteltua avantoon, Ari Toikka kertoo.

- Olihan se kylmyys tietysti ensin ihan hirveää, mutta vastaavasti siellä Aavasaksalla oli tosi komea savusauna ja hyvä avanto.

Kaikesta huolimatta avantouinti koukutti Toikan. Sitä oli saatava lisää.

- Se oli todella hieno kokemus. En muista, kuinka monta kertaa kävin silloin Aavasaksalla avannossa, mutta monta kertaa kumminkin.

Yön muusikoista Toikalla ja Lindholmilla onkin jokaisen Joensuuhun suuntautuvan talvikeikan yhteydessä tapana käydä Jääkarhujen Mäntyniemen huvilalla ja pulahtaa siellä avantoon.

- Se on oikein hieno paikka. Siellä on hyvät palvelut. Siellä on kaikki, mitä pitääkin ollakin. Sen aukioloaika on meidän kannaltamme myös älyttömän hyvä. Mäntyniemen huvilalla on siksikin kiva käydä, koska se porukka on mukavaa. Lauteilta löytyy aina juttuseuraa, Ari Toikka ylistää.

Avannossa ovat Yö-yhtyeestä käyneet kaikki muut paitsi pianisti Mikko Kangasjärvi.

Aktiivisimmat avantouimarit ovat Toikka ja Lindholm. Toikka ei kuitenkaan rinnasta avantouintia perinteiseen kuntourheiluun.

- Se parantaa hyvinvointia, mutta ei se sillä perinteisellä tavalla kuntoa kasvata. Matkaahan siinä ei uida. Siinä sydän pamppailee vähän eri syistä kuin vaikkapa lenkkeilyssä. Avantouinti on ainakin minulle tehnyt sen, että talvella ei ole kylmä samalla tavalla kuin ennen avantouinnin aloittamista. Myös kolotukset ovat vähäisempiä kuin ennen. Meidänkin työmme on yllättävän fyysistä, hän sanoo.

Jos Toikka ei aina avantoon keikkapaikalla ehdi, hän valmistautuu esiintymiseen muulla tavoin.

- Pyrin mahdollisuuksien mukaan käymään lenkillä. Katson kartasta, mihin juoksen. Jos aikaa on vähemmän, kekkuloin vain siinä keikkapaikan ympäristössä. Jonkinlainen lämmittely ennen keikkaa on viisautta, ja mieluummin kannattaa lämmitellä urheilemalla kuin soittamalla. Se on omalla kohdallani osoittautunut aika hyväksi ratkaisuksi, rumpali sanoo.

Ari Toikan entisiä työantajia ovat olleet muun muassa Bomfunk MC’s, Popeda ja Dingo. Yössä hän tulee ensi talvena soittaneeksi täydet kymmenen vuotta. Siitä huolimatta hän on pitkään samassa kokoonpanossa soittaneen yhtyeen viimeisin vakituinen kiinnitys.

Miten sitten poikkeaa Yön toimintakulttuuri Toikan aikaisemmista yhtyeistä? Sitä ei Toikan mukaan voi yksinkertaistaa.

- Kokonaisuus koostuu yksilöistä, ja yksilöt toimivat eri tavalla.

Sen Ari Toikka voi sanoa kuitenkin selkeänä eroavaisuutena Yön ja aikaisempien yhtyeidensä välillä.

- Melkein koko bändi on raitis. Se on kuitenkin enemmän iän tuoma tila. Olen itsekin raitistunut matkan varrella, ja tämä raittius on muuttanut yhtyeen toiminnan ihan erilaiseksi.

- Me olemme aikanaan hommanneet sen tietyn karisman. Siinä on mistä ammentaa. Ei tarvitse enää kekkuloida.

Tupakointikin on yhtyeessä vain satunnaista, ellei sitten huomioida isoilla kiertueilla mukana olevaa kiertuemanageri Vesa Kontiaista, joka polttaa lähes ketjussa. Muuten Kontiainenkin on päihteetön.

- Niin kunnollinen kuin olla ja voi, Toikka kuvailee rokkikirjailijana ja tapahtumien järjestäjänäkin kunnostautunutta manageria.

Yön rumpali on pannut merkille, että elintapojen muutos näkyy muissakin tämän ajan muusikoissa kuin vain hänen yhtyeessään.

- Kymmenen vuoden aikana festivaalialueilla artistien touhu on muuttunut ihan älyttömästi. Koko kulttuuri on muuttunut. Uudet, nuoremmat bändit ovat todella siistejä, ehkä välillä jopa tylsän siistejä.

- Me Suomessa ihmettelimme vielä muutama vuosi sitten, kun ulkomailla yli kuusikymppiset ja seitsemänkymppiset rokkarit painavat vielä täysillä keikkaa. Elinehto on se, että siivoaa elämänsä siihen kuntoon, että vielä siinä iässä pystyy soittamaan, Ari Toikka toteaa.

Mitään omaa työterveysjärjestelmää Yö-yhtyeellä ei ainakaan toistaiseksi vielä ole. Jokainen muusikko hoitaa terveystarkastuksensa silloin kun katsoo sen parhaimmaksi.

- Tässä asiassa toimimme itsenäisesti, mutta verrattain hyvin kaikki pitävät huolta itsestään. Me myös pidämme toisistamme huolta. Aikuiset miehet vähän katselevat toistensa perään. Se on hyvä tapa välittää, Toikka toteaa.

Ainakin muutama vuosi sitten osa Yön soittajista noudatti niin sanottua Atkinsin dieettiä.

- Muutama noudattaa edelleen vähähiilihydraattista ruokavaliota, mutta aika perushommalla mennään. Kyllähän sitä itsekin katsoo, mitä suuhun pistää jo senkin vuoksi, että on pelikunnossa.

Parhaillaan Yö juhlistaa 35-vuotista uraansa Puolet taivaasta - puolet helvetistä -kiertueella. Konsertit pidetään pääasiassa kaupunkien isoissa areenoissa. Areenakiertueen ruoat tilataan Vesa Kontiaisen mukaan paikallisista ravintoloista tai pitopalveluista. Ruoka vaihtelee paikkakunnittain, mutta kuitenkin niin, että vaihtoehtoruokavaliota noudattaville kahdelle on vähähiilihydraattista ruokaa, kahdelle on tarjolla kasvisruoka ja yhden ruoka on gluteenitonta.

Kontiaisella on tapana jokaisella Yön suuremmilla kiertueilla yhtyeen jäsenille tarjoilla omaa erikoissapuskaansa.

- Se on Kontiaisen Vesan juvalainen perinneherkku eli oikein leikattu HK:n sininen. Kun se on vielä Kontiaisen itsensä leikkaama, siinä on mukana pikantti nikotiinin aromi, Toikka sanoo.

Kontiaisen mukaan kysymys on juvalaisesta perinnesalaatista.

- HK:n sininen pannaan puoliksi ja leikataan pitkittäin. Makkaran kanssa tarjotaan kurkkua ja kirsikkatomaattia. Makkara vaatii ilman muuta myös sinapin.

