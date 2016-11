Viiden parhaan joukossa Britannian X Factor -laulukilpailussa oleva Saara Aalto lauloi lauantaina ruotsalaisyhtye Abban hitin Winner Takes It All. Toisena kappaleena Aalto esitti yhdistelmän Shirley Basseyn Diamonds Are Forever ja Marilyn Monroen Diamonds Are a Girl's Best Friend -kappaleista.

Kaikki ohjelman tuomarit osoittivat seisaaltaan Aallolle suosiotaan, kun hän oli esittänyt Abban jättihitin. Aalto on esittänyt saman kappaleen aiemminkin. Myös Aallon toinen kappale keräsi ylistystä tuomareilta. Aallon toinen kappale oli jakson päätösesitys. Tuomari Sharon Osbourne kehui Aaltoa muun muassa moniosaajaksi. Aallon jatko kilpailussa selviää sunnuntain tuloslähetyksessä. Voittaja selviää joulukuussa.