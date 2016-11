Saara Aalto hehkuttaa lauantai-iltaansa: "Olin odottanut sitä niin pitkään!"

- Mikä ilta!! Molemmat esitykseni ovat luultavasti suosikkejani toistaiseksi. Pääsin näyttämään molemmat puoleni ja olen niin iloinen, että tuomarit rakastivat pianonsoittoani!! Olin odottanut sitä niin pitkään! Jos haluat kuulla minua lisää, äänestäthän minua. En ole turvassa. Kiitos, Aalto kirjoittaa englanniksi Facebook-sivullaan.

Aalto on kirjoittanut saman viestin lyhennettynä myös Twitter-tililleen.

Suomalaislaulaja on edennyt kilpailussa viiden parhaan joukkoon. Lauantai-iltana hän esitti ruotsalaisyhtye Abban hitin Winner Takes It All sekä yhdistelmän Shirley BasseynDiamonds Are Forever ja Marilyn MonroenDiamonds Are a Girl's Best Friend -kappaleista.

Aallon kohtalo kilpailun tässä vaiheessa selviää sunnuntai-iltana. Voittaja tiedetään joulukuussa.