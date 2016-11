Mariska tekee tekstin tai kaksi viikossa - "En koe olevani alan Sibelius"

Joensuu on aina ollut tärkeä paikka Mariskalle, 37. Kaupungissa on hänellä paljon hyviä ystäviä, ja Ilosaarirock on kuulunut työteliään muusikon ja musiikin tekijän jokakesäiseen ohjelmaan on hän siellä sitten esiintymässä tai ei. No, viime kesä jäi väliin.

Toissakesäisellä Ilosaarirockilla oli jopa erittäin suuri merkitys uuden, vasta ilmestyneen Matador-levyn synnyssä. Vaikka Mariska oli paikalla vain turistina, kesäisestä festivaalista hän löysi ihan uutta potkua omaan musiikkiinsa.

– Siinä Ilosaarirockissa oli todella hieno tunnelma. En maistellut edes sitä yhtä kaljaa. Ajattelin, että fiilistelen muuten vain. Se oli jotenkin poikkeuksellisen hieno kokemus, ja se tunnelma, Mariska herkistelee.

– Oikeastaan pitäisi tässä kohtapuoliin tehdä pieni kotimaan lomareissu ja siinä yhteydessä käydä Joensuussakin moikkaamassa kavereita. Joensuu on mahtava paikka. Se on muodostunut minulle tosi läheiseksi, Mariska ylistää pohjoiskarjalaista maakuntakeskusta.

Mariska oli esiintymättä harvinaisen pitkään, yli kolme vuotta. Tänä syksynä tuo keikkatauko on sitten päättynyt.

– Kyllä jännitti. Eka keikka on aina jännittävä, Siinä on keskityttävä vielä niin paljon siihen tekniseen suoritukseen, varsinkin kun siinä on miljoona liikkuvaa osaa. Se vaatii muutamia esiintymistilanteita, että siihen pääsee sisään.

– Ensimmäisessä esiintymisessä on taas se hyvä puoli, että se on aina jollain tapaa viaton tilanne. Siinä on myös jotain hyvin hellyttävää.

Varsinkin Mariskan omilla levyillä musiikki, melodia ja teksti kulkevat laadukkaasti käsi kädessä.

– En silti koe olevani alan Sibelius. Mutta sanojen teko on se tontti, jota olen eniten treenannut. Teen sitä työtä koko ajan, Mariska sanoo.

Ja sitä tekstiä tulee.

– Teen tekstin, kaksi viikossa. Osa julkaistaan, osa ei.

Tekstit omiin biiseihin ja muiden artistien biiseihin eroavat toisistaan.

– Minulla ihan selkeä ero tyylissä, siinä mitä teen itselleni ja mitä muille. Ainakin koen niin. Ei siinä niinkään aihepiiri ole ratkaiseva. Ratkaisevaa on kielellinen ero ja se, millä tavalla sanon sen.