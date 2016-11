Joensuulaisduo yhteistyössä saksalaislaulajan kanssa - "On huikeat fiilikset"

Joensuulainen Motions-duo julkaisi uuden Money On Me -singlen, jonka Motions on tehnyt saksalaislaulaja Michael Schulten kanssa.

– On huikeat fiilikset. Julkaisua odotettiin pitkään, nyt on siisti ja jännittynyt olo, miten ihmiset ottavat vastaan, sanoo Tuomo Korander.

– Pääsimme Money On Mellä suoraan Ylexin soittolistalle ja kaikkien pohjoismaiden Spotifyn nousevalla soittolistalle.

Duon ensimmäinen kappale Flow julkaistiin syyskuussa 2015 ja se vei Tuomo Koranderin ja Tommi Vatasen monikansalliselle Universal Music Finland -yhtiölle ja valtakunnalliseen radiosoittoon.

Kun perinteinen bändityöskentely nojaa edelleen albumeihin ja kiertueisiin, syntyy elektroninen tanssimusiikki biisivetoisemmin.

– Meidän musatyylissä ei edes harkita albumia tässä vaiheessa. Mennään kappale kerralla ja panostetaan siihen niin kovasti kuin pystytään. Valitaan laulaja sataprosenttisesti biisin ehdoilla ja sitä rataa.

