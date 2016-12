Saara Aalto laulaa Britannian X Factorissa seuraavaksi Mariah Careyn jouluhitin All I Want for Christmas Is You sekä Sian Chandelier-kappaleen. Aalto lauloi Sian kappaleen kilpailun koelauluissa.

Lauantaina käydään kilpailun semifinaali, eli Aalto on kilpailussa neljän parhaan joukossa. Aalto oli viime sunnuntain tuloslähetyksessä suoraan yleisöäänillä jatkoon päässeiden kolmen esiintyjän joukossa.