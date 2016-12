Saara Aalto uskoo Chandelierin vievän X Factor -finaaliin

Brittien X Factorin semifinaaliin edennyt Saara Aalto luottaa, että Sian kappaleella Chandelier irtoaa kilpailun finaalipaikka. Aalto lauloi Sian kappaleen kilpailun koelauluissa ja kertoo odottaneensa oikeaa hetkeä laulaa kappale uudelleen.

- Nyt on mielestäni se hetki. Se on niin hieno biisi ja sopii äänelleni hyvin. Sillä, jos jollakin, voi päästä finaaliin.

Lauantain semifinaalissa Aalto esittää myös Mariah Careyn jouluhitin All I Want for Christmas Is You.

Aalto sanoo iloitsevansa erityisesti siitä, että hän on saanut tehdä isoja ja näyttäviä sekä monipuolisia esiintymisiä ja kokee, että Britanniassa hänen luonteenpiirteitään arvostetaan eri tavalla kuin Suomessa.

- Suomessa pitäisi olla ehkä enemmän sellainen pystymetsästä revitty.

Kiirettä pitää

Aallon mukaan arki X Factorissa on ollut kiireistä. Kuvaukset alkavat heti maanantai-aamuna ja kestävät sunnuntai-iltaan. Tiistaina Aalto kertoo valinneensa viikon kappaleita kaikkiaan viisi tuntia.

- Torstaina oli aamupäivä vapaata ja sain olla Merin (Sopanen) kanssa. Sitten oli iltapäivästä iltaan kuvauksia.

Aalto sanoo, että kilpailijoilla on keskenään hyvä yhteishenki.

- Halitaan koko ajan. Kaikki kannustaa toisiaan hirveästi, emmekä ole kateellisia toistemme puolesta. Ollaan ihan perhettä.

"Jos lennänkin tästä Amerikkaan"

Lauantain semifinaalissa siis ratkeaa, pääseekö Aalto finaaliin. Vedonlyöjien veikkauskertoimet ennustavat Aallolle finaalipaikkaa, kertoi Veikkaushuone-palvelu perjantaina kappalevalintojen tultua julki. Aallon mukaan hänen perheensä on jo varannut lennot finaalipäivälle.

Aalto sanoo, että finaalin lähestyminen tuntuu hänestä epätodelliselta.

- Hyvä ehkä, että on niin kiire ja menee vain putkessa, joten ei ehdi ajatella liikaa.

- Tosi moni varmaan ajatteli, että tie tyssää aikaisemmin, mutta täällä vaan porskutellaan.

Aallon mukaan hänen urasuunnitelmansa ovat vielä auki.

- Mutta kyllä ne täällä Lontoossa varmaan ovat. Tai mistä sitä tietää, jos lennänkin tästä Amerikkaan. Suomeen en varmaankaan tule.