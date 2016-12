Suomalaislaulaja Saara Aalto esittää tämäniltaisessa Britannian X Factor -laulukilpailussa ja Sia-artistin kappaleen Chandelier sekä Mariah Careyn jouluhitin All I Want for Christmas Is You.

Aallon lisäksi kymmeneltä illalla Suomen aikaa alkavassa lähetyksessä esiintyvät kärkinelikkoon tiensä raivanneet Matt Terry, Emily Middlemas ja 5 After Midnight -ryhmä. Finaalikolmikko selviää livelähetyksessä huomenna. Aalto on aiemmin ilmaissut luottavansa siihen, että hänelle irtoaisi paikka finaalissa Chandelier-kappaleella.