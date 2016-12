Saariahon oopperalle ylistävät arviot Yhdysvalloissa

New Yorkin Metropolitan-oopperassa torstaina ensi-iltansa saanut Kaija Saariahon L'Amour de Loin (Kaukainen rakkaus) saa suitsutusta amerikkalaismediassa.

New York Times kehuu Saariahon teosta voimakkaaksi ja koskettavaksi. Lehti ylistää myös kapellimestari Susanna Mälkkiä, joka Saariahon lailla tekee Metropolitan-debyyttinsä.

Washington Postin mukaan L'Amour de Loin on yksi aikamme tärkeimmistä uusista oopperoista ja saa Metropolitanissa arvoisensa tulkinnan. New York Classical Review kirjoittaa, että ooppera on yksi parhaista, mitä Metropolitanissa on viime vuosina nähty.

Ooppera on vasta toinen naisen säveltämä Metropolitanissa. Ensimmäinen esitettiin vuonna 1903. Myös nainen kapellimestarina on harvinaisuus: heitä oli Mälkkiä ennen ollut kolme.