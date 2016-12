Saara Aalto suoraan finaaliin Britannian X Factor -laulukilpailussa

Saara Aalto pääsi sunnuntaina suoraan finaaliin Britannian X Factor -laulukilpailussa. Hän esitti lauantain livelähetyksessä Mariah Careyn laulun All I Want for ChristmasIs You ja Sia-artistin hitin Chandelier.

Lähetyksen teemana oli joulu. Lauantain ohjelmassa tuomarit kuvailivat Aaltoa muun muassa maailmanluokan tähdeksi.