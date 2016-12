Let It Go Aallon avauskappaleena Senaatintorilla

Laulaja Saara Aalto aloitti esiintymisensä Frozen-elokuvasta tutulla kappaleella Let It Go Tuomiokirkon portailla. Kylmästä säästä huolimatta Senaatintori ja sen ympäristö ovat tupaten täynnä ihmisiä.

Senaatintori on lisäksi täynnä Go Saara -kylttejä. Yleisö oli huutojen perusteella myös yhtä mieltä siitä, että tänä vuonna Britannian X Factor -laulukilpailun voittaja tulee Suomesta. Aalto saapui paikalle hevoskärryillä, tuttuun näyttävään tyyliinsä. Paikalle ovat saapuneet muun muassa 11-vuotias Miritza Nyman ja 9-vuotias Viola Sotikoff. He kehuivat etenkin Aallon laulu- ja esiintymistaitoja. Kiitosta saivat myös Aallon näyttävät esiintymisasut. - Saara on myös aina iloinen, Nyman sanoo. He uskovat vahvasti Aallon voittoon Britannian X Factor -kisassa. Samoin näyttää uskovan muukin Senaatintori: Saaraa!-huudot kaikuvat varmasti eduskuntatalolle asti. Aallon X Factor -taival huipentuu finaaliin ensi lauantaina Lontoon Wembley-areenalla. Voittaja selviää superfinaalissa ensi sunnuntaina. Finaali näytetään suorana tv-lähetyksenä Sub-kanavalla.