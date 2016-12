Floor Jansen hehkuttaa Joensuussa saamaansa vastaanottoa - "Menin ihan kananlihalle"

Keskiviikkoiltana loppuunmyydyssä Raskasta Joulua -kiertueen konsertissa Joensuussa esiintynyt Nightwish-solisti Floor Jansen hehkuttaa Instagram-tilillään hänelle rakkaan kaupungin tunnelmaa.

- I just got a standing ovation in Joensuu after singing Oi Jouluöy, Jansen kirjoittaa.

Standing ovation tarkoittaa kannustusta, jossa koko yleisö nousee seisaaltaan hurraamaan esiintyjälle.

Jansen esiintyy vain osassa Raskasta Joulua -kiertueen konserteista, joista yksi järjestettiin eilen Carelia-salista. Nightwish-yhtyeestä kiertueella esiintyy myös Marco Hietala.

Hollantilainen Jansen asui Joensuussa reilun vuoden ajan vuosina 2014-15. Kaupunki on Jansenille edelleen läheinen.

- Menin ihan kananlihalle. Mikä lämmin tervetulotoivotus takisin tähän ihanaan kaupunkiin, jossa asumisesta nautin, Jansen hehkuttaa englanniksi.

- Kiitos kaikille! hän kiitteli myös suomeksi.

