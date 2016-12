Saara Aalto laulaa Britannian X Factorin finaalissa Tears for Fearsin hitin

Britannian X Factorin voitosta kisaava suomalaislaulaja Saara Aalto esittää lauantaina Tears for Fears -yhtyeen hitin Everybody Wants to Rule The World, ilmenee kilpailun nettisivuilta.

Finaalissa on Aallon ohella mukana enää kaksi muuta kilpailijaa. Matt Terry laulaa englantilaisen Jess Glynnen kappaleen Take Me Home, ja 5 After Midnight -ryhmä esittää Beyoncen kappaleen Crazy in Love. Lisäksi Aallolta kuullaan duetto, mutta tarkempia yksityiskohtia siitä ei ole vahvistettu. Brittimedia Telly Mixin mukaan Aalto esiintyisi yhdessä laulaja Adam Lambertin kanssa ja kappaleena olisi Queenin Bohemian Rhapsody. Britannian X Factorin voittaja ratkeaa sunnuntaina. Suomessa finaalilähetykset näkyvät Sub-kanavalla ja MTV Katsomossa.