Aalto laulaa Britannian X Factorin finaalissa

Suomalainen Saara Aalto esiintyy tänään Britannian X Factorin finaalissa Lontoossa. Aalto esittää illan ohjelmassa Tears for Fears -yhtyeen hitin Everybody Wants to Rule The World.