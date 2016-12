Saara Aalto sai kehuryöpyn finaaliesityksestä - "ei ole mitään, mitä et voisi laulaa"

Aallon esittämä Tears for Fears -yhtyeen Everybody Wants to Rule The World -kappale sai tuomareilta kehuryöpyn.

Tuomari Nicole Scherzinger kehui Aallon ääntä ja sanoi, ettei "ole mitään, mitä et voisi laulaa".

Fanit: Suomalaisuus ei haittaa

Suomalaisuus ei haittaa Saara Aallon voiton mahdollisuuksia Britannian X Factorissa, uskovat STT:n kisapaikalla haastattelemat fanit.

Tunnelma Lontoon Wembleyllä sijaitsevalla SSE Arenalla oli rauhallinen lauantaina iltapäivällä. Iltaa varten varattuja mellakka-aitoja ei ollut vielä tarvittu jonotusta varten, vaan nettilipun saaneet voivat rauhassa kävellä aulaan hakemaan varsinaista lippua illan show'hun.

- Luulen, että Saara voittaa. Hänellä on upea ääni, arvelee lippunsa juuri lunastanut Mani Pullen.

Pullenin poika Tom sanoo pitävänsä myös 5 After Midnight -ryhmästä.

- Saaralla on parempi ääni, mutta 5 After Midnightilla on paremmat tanssiliikkeet.

Molempien mukaan Saaran suomalaisuus ei ole ongelma.

- Kyse on kuitenkin äänestä ja esityksistä, Mani Pullen pohtii.

Samoilla linjoilla on Croninin perhe, joka on saapunut paikalle Etelä-Walesista asti. Aallon ulkomaalaisuus ei haittaa heitä.

Ceri Croninin mielestä kyse on kyvyistä eikä siitä, mistä on kotoisin. Croninin tyttäret Lillie-Eve ja Emily muistuttavat, että on tärkeää hyväksyä kaikki.

- Saara on todella hyvä laulaja. Hän antaa meille inspiraatiota, tytöt pohtivat.

Tytöt nimeävätkin Aallon ykkössuosikikseen, mutta äidin suosikkivoittaja olisi Matt Terry.

Aalto saa kiitosta persoonastaan

Birminghamin lähistöltä kotoisin olevat äiti ja poika Rachel ja Joshua Nicklen vakuuttavat yhteen ääneen, että Saara Aalto voittaa koko X Factor -kisan.

- Hän on todella hyvä laulaja, ja hänellä on hyvä persoonallisuus, Joshua Nicklen arvioi.

Parhaana esityksenä hän pitää joulukappaletta All I Want for Christmas, jonka Aalto esitti viime viikonloppuna.

Joshuan sisar Lora Nicklen kuitenkin nimeää suosikikseen Matt Terryn. Loran mukaan kyse on fanityttöydestä.

- Matt on kaikin puolin uskomaton, Lora Nicklen sanoo.

Aalto laulaa myös dueton

Tears for Fears -yhtyeen hitin lisäksi Aalto esittää illan lähetyksessä dueton, mutta tarkempia yksityiskohtia siitä esityksestä ei ole vahvistettu. Brittimedia Telly Mix on kuitenkin kertonut, että Aalto esiintyisi yhdessä laulaja Adam Lambertin kanssa ja kappaleena olisi Queenin Bohemian Rhapsody.

Britannian X Factor on tunnettu brittiläinen tosi-tv-formaattiin pohjaava laulukilpailu. Sen voittaja selviää huomenna.

Aallon ohella voittoa tavoittelee enää kaksi muuta kilpailijaa. Matt Terry laulaa englantilaisen Jess Glynnen kappaleen Take Me Home, ja 5 After Midnight -ryhmä esittää Beyoncen kappaleen Crazy in Love.

Britannian X Factor -kisaa on esitetty televisiossa pitkin syksyä ja viimeisimmät lähetykset on televisioitu Lontoosta suorana. Suomessa finaalilähetykset näkyvät Sub-kanavalla ja MTV Katsomossa.