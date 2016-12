Suomalaislaulaja Saara Aalto hurmasi eilisellä X Factor -esityksellään yleisön ja fanien lisäksi myös yhden rockin legendoista. Queen-kitaristi Brian May ylisti Facebookissa estoitta Aallon esitystä.

- Wow! Uskomaton Saara Aalto esitti juuri Queenin Bohemian Rhapsodyn Adam Lambertin kanssa X Factorissa! Mahtavaa! Saara menee suoraan finaaliin, May kynäili jo ennen kuin tulos oli selvillä.

Queenin edesmenneen keulakuvan Freddie Mercuryn tekemä Bohemian Rhapsody on yksi maailman tunnetuimmista kappaleista. Se on peräisin Queenin vuonna 1975 ilmestyneeltä levyltä A Night at the Opera.

Kappaleen lauluosuudet ovat erittäin vaikeita.