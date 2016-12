Saara Aalto tuli toiseksi X Factor -kisassa

Saara Aalto tuli toiseksi Britannian X Factor -laulukilpailun finaalissa. Kilpailun voitti tänä vuonna brittilaulaja Matt Terry.

Voittaja valittiin yleisöäänestyksellä. Kisan tuloksen ratkettua Aalto tviittasi sydämenkuvan sekä kiitoslauseen Thank You.

Kummatkin finalistit esittivät kilpailussa kaksi kappaletta.

Saara Aalto lauloi Björkin kappaleen It’s Oh So Quiet ja Whitney Houstonin I Didn't Know My Own Strength. Matt Terry esitti Bond-elokuvasta tunnetun Sam Smithin kappaleen Writing’s on the Wall ja Randy Crawfordin klassikon One Day I'll Fly Away.

Finaalilähetyksen alussa Australian supertähti Kylie Minoque lauloi Aallon ja Terryn kanssa sävelmän Everybody's Free.

"Olette kummatkin upeita"

Vaikka kaikki kilpailun neljä tuomaria ylistivät Aallon esiintymisiä, brittiyleisö päätyi äänestämään voittajaksi Bromleystä kotoisin olevan Terryn.

Terryn ensimmäinen single, jonka on Ed Sheeranin käsialaa julkaistaan ennen joulua.

- Olette kummatkin upeita artisteja, sanoi Sharon Osbourne, joka valmensi Aaltoa kisaan.

- Sinussa on potentiaalia olla maailmanluokan supertähti. Olet syntynyt laulamaan, sanoi Louis Walsh Aallolle ennen kisan ratkeamista.

Simon Cowell totesi brittiyleisön rakastuneen Aaltoon.

Yleisöäänestyksen vielä jatkuessa Aalto kiitti perhettään ja ystäviään tuesta.

- Rakastan teitä niin paljon ja aion elää täällä, Aalto sanoi viitaten suunnitelmiinsa asettua Lontooseen.

ooseen.