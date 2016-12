Uusi The Voice of Finland -kausi starttaa Nelosella perjantaina 6. tammikuuta. Mukana ohjelmassa on muun muassa kolme joensuulaista kilpailijaa.

The Voice of Finlandiin osallistuvat joensuulaisista brasilialaistaustainen Iara Dias dos Santos, 33 sekä Sara Kurkola, 19 ja Weera Elina, 32.

Kaikkiaan tiensä Ääni ratkaisee- vaiheeseen on selvittänyt noin 80 kilpailijaa.