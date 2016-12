Ellie Goulding ja Die Antwoord esiintyvät Provinssissa

Seinäjoen Provinssi-festivaali julkaisi maanantaina ensimmäiset kiinnityksensä tulevalle kesälle. Provinssin lavoille nousevat ainakin poplaulaja Ellie Goulding, melodista deathmetallia soittava In Flames sekä ensi kesän jälkeen uransa lopettava elektroyhtye Die Antwoord.

Brittilaulaja Goulding tunnetaan muun muassa hiteistään Anything Could Happen, Burn ja Love Me Like You Do. Hän on urallaan tehnyt yhteistyötä muun muassa Calvin Harrisin, Major Lazerin ja Iggy Azalean kanssa. Die Antwoordin tuleva keikka jäänee kokoonpanon viimeiseksi Suomessa.

Muita kiinnityksiä ovat australialaiskokoonpano Airbourne sekä indie- ja folkbändi The Lumineers.

Provinssi järjestetään Seinäjoen Törnävänsaarella 29. kesäkuuta–1. heinäkuuta. Tarkemmat esiintymispäivät kerrotaan ohjelmiston täydentyessä.