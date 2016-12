Pielinen Soi -festivaali alkaa Paaterin kirkossa tammikuun alussa

Kymmenen vuotta täyttävä Pielinen Soi -festivaali alkaa Paaterin kirkkoon hankitun pianon ensikonsertilla 4. tammikuuta ja vauhdikkaalla koko perheen satuoopperaesityksellä Lieksan Brahe-salissa 13. tammikuuta.

Pielinen Soi -festivaali sisälsi tänä vuonna reilut parikymmentä eri puolilla Pielistä järjestettyä konserttia ja keikkaa. Kesän monipuolinen ohjelmatarjonta sai paljon kiitosta yleisöltä ja konserteissa kävi mukavasti kuulijoita.

Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta juhlii Pielinen Soi festivaali 10-vuotista taivaltaan. Festivaalin ohjelma sisältää tammikuulta joulukuulle kymmeniä erilaisia tapahtumia eri puolilla Pielistä.

Perinteisten klassisen musiikin konserttien lisäksi festivaalin monipuolinen ohjelma tulee sisältämään muun muassa suomiklezmeriä, jazzia, tangoa, oopperaa ja koko perheen konsertteja.

Juhlavuosi alkaa tammikuussa Paaterin kirkon pianon ensikonsertilla 4. tammikuuta sekä Savonlinnan Oopperajuhlilla kesällä 2016 ensi-iltaan valmistuneen koko perheen ”Pieni Punahilkka” -satuoopperan esityksellä Brahe-salissa 13. tammikuuta.

Pielinen Soi -festivaali hankki kuluneena syksynä Paaterin kirkkoon pianon, joka on jatkossa myös muiden toimijoiden käytettävissä. Samaan tapaan festivaali hankki vuonna 2015 pienen flyygelin Kolin maisemaravintolaan hotellin kanssa yhteistyössä.

Suomi 100 & Pielinen Soi 10 –juhlavuodet Paaterin kirkossa avaava konsertti keskiviikkona 4. tammikuuta on samalla myös kirkkoon hankitun pianon ensikonsertti. Konsertin ohjelmassa on muun muassa Jean Sibeliuksen sekä Pielisjärvellä syntyneen Heino Kasken teoksia. Lisäksi konsertin ohjelmassa on jouluisia säveliä, joita myös yleisö pääsee laulamaan mukana.

Seuraavalla viikolla on Brahe-salissa tarjolla pohjoiskarjalaisittain erittäin harvinaista herkkua, kun Lieksaan saapuu Savonlinnan Oopperajuhlien kesän 2016 koko perheen satuooppera. Perjantaina 13. tammikuuta on päivällä ohjelmassa koululaisesitys ja illalla kaikelle yleisölle avoin esitys. Juuri ennen Lieksan esityksiä produktio vierailee Helsingissä Aleksanterin Teatterissa ollen samalla Helsingin Koomisen Oopperan ensimmäinen oopperaesitys.

Muu Pielinen Soi 2017 -ohjelmisto julkaistaan tammikuussa.