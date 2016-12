Kuvanveistäjän puupojasta tuli värikäs veijari - "Jotakin hävytöntä se huutelee"

Sitten viime näkemän puupoika on saanut kuvanveistäjä Reetta Gröhn-Soinisen työhuoneella väriä pintaansa ja kasvoihinsa lopullisen ilmeen. Lätsä on sininen, paita keltainen ja housut vihreät.

Aika värikäs veijari.

– Isoa sarjaa tehdessä oma värimaailma muuttuu. Välillä olen käyttänyt murretumpia värejä. Niihin kyllästyy. On ihan sama kuin jos tekee pieniä duuneja, tuntuu, että pitää tehdä isoa. Sama se on värissä, on saatava räväkämpää, Gröhn-Soininen sanoo.

Ennen maalaamista Gröhn-Soininen hioi ja tilkitsi puupoikaa. Maalikerroksia tuli pari. Sen jälkeen hän on vähän hionut veistosta lisää ja raaputellut puun pintaa esille paikka paikoin, kun hän ensin antoi maalipinnan tekeytyä pari päivää.

– Pellavaöljyä olen laittanut kasvoihin. Pellavaöljyhän myös vähän hoitaa. Sitä voi tehdä kotonakin, jos siellä on puujuttuja. Ruokaöljykin käy, mutta pellavaöljy ei ainakaan rupea haisemaan härskiintyneelle.

Maalaushommissa kuvanveistäjä käyttää normaalisti lateksia, niin kuin puupojassa. Jos hurjaksi heittäytyy, Gröhn-Soininen maalaa välillä myös Ferrexillä, joka tunnetaan pikemminkin ruosteenestomaalina.

– Riippuu, minkälaista fiilistä hakee.

Gröhn-Soininen on ollut omalta osaltaan jätteenkerääjä, joka on kysellyt tuttavilta maalinpurkin pohjia itselleen.

– Toimii vallan mainiosti näin. Enhän minäkään tarvitse kerralla kuin desin tai kaksi.

Mutta mitäpä miettii kuvanveistäjä, mikähän mahtaa olla viimeiseksi jääneen puupojan tarina?

– Jotakin hävytöntähän se huutelee tietysti, Gröhn-Soininen nauraa, muttei paljasta, mitä.

– Minulla oli tietyn mittaisia pöllejä, ja niistä tuli näitä kököttäjiä. Näissä veistoksissa minua itteeni viehättää hetkellisyys. Se näitä yhdistää, semmoisia silmäkulmastaan vilkuilijoitahan nämä on.

Gröhn-Soininen arvelee, että kyllä veistoksesta tuli sellainen kuin hän alun perin arvelikin, ennen kuin sähkösaha rupesi surisemaan.

– En kauheasti järjestänyt yllätyksiä tässä lopussa, näinhän se menee niin kuin juna, kuvanveistäjä hekottelee.

Runsaan puolen vuoden aikana Gröhn-Soininen on valmistanut Joensuun taidemuseon näyttelyyn nelisenkymmentä teosta, joista muutamasta löytyy useampi osa. Puuhaa riittää ennen helmikuussa avautuvaa näyttelyä vielä hyvinkin tammikuulle. On jalustojen tekoa ja veistosten kiinnitys jalustoihin pitää miettiä.

– Aika mukava itelleki ja vähän jänskempikin, kun eivät ole olleet missään aikaisemmin esillä.

Ripustusta tekemään Gröhn-Soininen on pyytänyt kaverikseen taiteilija Tiina Hallakorven.

– On niin paljon eri tapoja. Voi tulla hyvä ripustus tai helevetin huono. Vanhoista duuneista tietää etukäteen, näiden kanssa pitää miettiä, miten ne haluaisi laittaa.

Kun rupeama on ollut pitkä, otetaan tässä nyt puheeksi nekin rahoituskuviot. Keväällä Pohjois-Karjalan kulttuurirahasto nimittäin antoi Gröhn-Soiniselle apurahan.

– Eihän tällaista olisi voinut opetustyön ohella tehdä. Tunnit olisivat loppuneet kellosta. Hienoa, että on saanut keskittyä työhön ja lähteä aamulla duuniin kun muut lähtevät omiin töihinsä.

Mutta nyt Reetta Gröhn-Soininen jätetään valmistumaan näyttelyynsä. Sarjan seuraavassa jaksossa lähdemme tutustumaan akvarellien tekoon.

Työhuoneella-sarjassa seurataan kuvataiteilijoiden taiteentekoprosessia ideasta valmiiksi teokseksi.