Tähtien sota -näyttelijä Carrie Fisher saanut sydänkohtauksen

Tähtien sota -elokuvista tunnettu näyttelijä Carrie Fisher on saanut sydänkohtauksen ja hänen tilansa on vakava. Mediatietojen mukaan 60-vuotias Fisher sai sydänkohtauksen lentokoneessa matkalla Lontoosta Los Angelesiin perjantaina.

Fisherin kerrotaan saaneen kohtauksen noin 15 minuuttia ennen koneen laskeutumista. Los Anglesin kentältä Fisher kiidätettiin läheiseen sairaalaan. Hän sai mediatietojen mukaan ensiapua sekä lentokoneessa että matkalla sairaalaan.

Fisherin veli Todd Fisher on kertonut uutistoimisto AP:lle, että Fisherin tila on nyt vakaa.

Fisher näytteli kapinallisprinsessa Leiaa alkuperäisen Tähtien sota -trilogian elokuvissa, jotka julkaistiin vuosina 1977-1983. Hän palasi rooliinsa viime vuonna ensi-iltansa saaneessa Tähtien sota -elokuvassa The Force Awakens.

Fisher on puhunut avoimesti sekä takavuosien huumeongelmastaan että mielenterveysongelmistaan. Hän on myös kirjoittanut aiheista. Fisherin osin omaelämänkerrallisesta romaanista Postcards from the Edge tehtiin vuonna 1990 elokuva Terveisiä unelmien reunalta.