Koulukotilasten kokemukset valikoituivat vuoden tiedekirjaksi

Koulukodeissa eläneiden lasten karua historiaa käsittelevä teos on valittu vuoden tiedekirjaksi. Teos on nimeltään Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Sen kirjoittajat ovat sosiologian tutkija Marjo Laitala ja sosiologian professori Vesa Puuronen. Palkinto on 10 000 euroa.

Kirja käsittelee koulukoteihin sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia 1940-luvulta aina 1980-luvulle saakka. Laitalan ja Puurosen tutkimus perustuu muistitietoon. Palkintoraati toteaa, että mukaansatempaavasti kirjoitettu tutkimus vaikutti myös siihen, että valtio viime marraskuussa pyysi anteeksi lastensuojelun kaltoin kohtelemilta ihmisiltä. Palkinnon myöntävät Tieteellisten seurain valtuuskunta ja Suomen tiedekustantajien liitto.