Mikael Gabriel sai nuoret fanit kirkumaan

Kyseessä on 26-vuotiaan helsinkiläisräppärin tähänastisen uran mittavin kiertue. Artisti nousi kansan huulille viime vuonna esiinnyttyään Vain elämää -televisiosarjassa.

Areenan oville parkkipaikan kulmilta kiemurrellut jono oli tyttöpainotteinen ja keski-iältään nuori. Pojat olivat fanijoukossa vähemmistössä. Paavali Metso, 14, Myrsky Moilanen, 14, ja Daniel Silkin, 15, olivat jonottaneet nelisen tuntia.

Kysymyksiin siitä, mikä Mikael Gabrielissa on parasta, pojat eivät antaneet suoraa vastausta. Vaikka Metso ja Moilanen eivät tunnustautuneet tosifaneiksi, totesivat he, että Mikael Gabrielissa on hahmona jotakin kiinnostavaa.

- Hänen tyylinsä on mielenkiintoinen, Metso kehui.

