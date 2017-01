Ilosaarirock muuttuu kolmipäiväiseksi - Ilovaarirock ja Vekararokki järjestetään jo viikkoa aiemmin

Tämä tarkoittaa sitä, että perjantaista tulee täysiverinen festivaalipäivä. Suomirokkiin keskittynyttä Sulo-klubia eikä punkmusiikkiin keskittynyttä Töminää järjestetä enää lainkaan.

Perjantaina käytössä ovat kaikki lavat ja koko alue. Ilosaarirockin tuottaja Petri Varis perustelee päätöstä laajentaa kantafestivaalia selkeydellä.

- Varsinkin monelle ulkopaikkakuntalaiselle festarivieraalle perjantain klubipäivä on ollut vaikea konsepti. Että ensin ostetaan festarilippu, mutta sitten pitääkin ostaa vielä klubilippu. Tästä tulee meille paljon palautetta.

Kolmipäiväisyys helpottaa myös ohjelmistosuunnittelua.

- Sulo-klubin suomirockpainotteisuus rajoitti bändivalikoimaa. Suomessa on rajallinen määrä sinne sopivia isoja bändejä. Ideat alkoivat jo loppua.

Tänään myyntiin tulevat niin sanotut sika säkissä -liput, jotka ovat varsinaisia lippuja hivenen halvemmat.

Sika säkissä, sillä vielä yhtään bändiä ei ole julkistettu. Ensimmäiset bändijulkistukset tehdään ensi maanantaina, jolloin lippujen hinnat nousevat normaalille tasolleen.

- Lippujen hintoja ei nosteta, vaikka painetta siihen olisi. Kaikki on vuosi vuodelta kalliimpaa ja ohjelmistobudjettimme on aiempaa suurempi.

Ilovaarirock järjestetään tulevana kesänä jo Ilosaarirockia edeltävän viikon lauantaina ja Vekararokki sunnuntaina. Ilosaarirockin päivämäärät ovat 15.-17.7.

Taustalla tapahtumien päivämäärien muuttumisessa ovat tapahtumien päällekkäisyys ja koko Rokkiviikon uudistaminen.

- Pohdimme Grand Old Rockers of Joensuun hallituksessa, että me haluamme muutosta asiaan. Olemme käyneet tapahtumien kesken keskusteluja tapahtumaviikon uudistamisesta ja päädyimme yhdessä ratkaisuun, jossa Ilovaarirock ja Vekararokki aikaistetaan, taustoittaa Grand Old Rockers of Joensuun puheenjohtaja Arto Pippuri.