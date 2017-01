Ilovaarirock julkaisi ensimmäiset esiintyjät

Ilovaarirock järjestetään tulevana kesänä viikkoa ennen Ilosaarirockia, eli lauantaina 8.7.

- Keskusteluja heinäkuisen tapahtumaviikon uudistamisesta sekä tapahtumien järjestelyistä on käyty hyvässä yhteishengessä tapahtumatuottajien kesken. Tämä vuosi on monella tapaa poikkeuksellinen. Parhaillaan on menossa toriremontti, joka muuttaa keskustan järjestelyjä myös kesätapahtumien osalta ja toisaalta Ilosaari valmistuu heinäkuun alkuun tapahtumatuottajien käyttöön. Ilovaarirockin ja Vekararokin aikataulumuutoksien myötä uudistunut Ilosaari saa arvoisensa avajaiset, toteaa Joensuun kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen tiedotteessa.

Ilovaarirockin ensimmäiset esiintyjät on nyt julkaistu. Ilovaarirockissa lavalle nousee Anssi Tikanmäen Orkesteri, Melrose, Maarit Hurmerinta ja Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band.

Melrose on vuonna 1981 perustettu rock-yhtye, joka tunnetaan etenkin loistavasta livemeiningistä. Jiri Nikkinen The Beatles Tribute Band on puolestaan erikoistunut The Beatlesin ja muun sixties-musiikin esittämiseen.

Ilovaarirock juhlistaa merkkivuotta myös istuttamalla Tulevaisuuden kuusen yhdessä muiden Joensuun rock-toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden kuusi on osa virallista Suomen satavuotisjuhlaohjelmaa ja jatkaa Itsenäisyyden kuusen (1917) ja Kotikuusien (1967) juhlakuusiperinnettä. Itsenäisyyden lisäksi kuusi muistuttaa populaarimusiikin merkityksestä suomalaisille läpi vuosikymmenien.