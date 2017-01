Oscar-ehdokkaat julkistettiin - La La Land kahmi ehdokkuuksia

La La Land -musikaali on saanut ennätykselliset 14 Oscar-ehdokkuutta. Samaan ovat aiemmin yltäneet vain elokuvat Titanic (1997) ja Kaikki Eevasta (1950).

La La Land on ehdolla muun muassa parhaan elokuvan, parhaan ohjauksen, miespääosan ja naispääosan sarjoissa.

Toiseksi eniten Oscar-ehdokkuuksia sai science fiction -elokuva Arrival ja draamaelokuva Moonlight, jotka molemmat saivat kahdeksan ehdokkuutta.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaat ovat Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea ja Moonlight.

Parhaan ohjauksen Oscar-ehdokkaiksi valittiin Arrival (Dennis Villeneuve), Hacksaw Ridge (Mel Gibson), La La Land (Damien Chazelle), Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) ja Moonlight (Barry Jenkins).

Naispääosan Oscar-ehdokkaat ovat Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land) ja Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Miespääosan Oscar-ehdokkaiksi nimitettiin Casey Affleck (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) ja Denzel Washington (Fences).

Oscar-palkinnot jaetaan Hollywoodissa helmikuun lopussa.