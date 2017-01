Erja Lyytiseltä harvinaislaatuisesti Lieksan-keikka

Bluesmusiikki Kitaristi, laulaja Erja Lyytinen julkaisee uuden studiolevyn Stolen Hearts helmikuun alussa. Levyn miksaukseen ja tuotantoon on osallistunut Lontoon State of the Ark -studiolla Chris Kimsey, joka on miksannut muun muassa Rolling Stonesin klassikkolevyt Sticky Fingers ja Some Girls.