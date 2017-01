Tom of Finland avaa Göteborgin elokuvajuhlat

Suomalais-ruotsalais-tanskalais-saksalainen Tom of Finland on kansainvälinen elokuva, jonka ohjaaja Dome Karukoski haluaisi vetävän kansainvälisillä markkinoilla. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tom of Finland avaa tänään Pohjoismaiden tärkeimmän elokuvafestivaalin Göteborgin elokuvajuhlat. Se on suomalaiselle elokuvalle harvinainen kunnia. Ohjaaja Dome Karukoski on toiveikas.