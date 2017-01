Suomen viisuedustaja varmistuu tänään

Suomen tämänvuotinen edustaja Euroviisuihin ratkeaa illalla. Uuden musiikin kilpailun finaalissa on mukana 10 kisaajaa: Alva, Anni Saikku, Club La Persé, Emma, Günther & D'Sanz, Knucklebone Oscar & The Shangri-La Rubies, Lauri Yrjölä, My First Band, Norma John ja Zühlke.

Kisaajista moni on vielä suhteellisen uusi tuttavuus musiikkimaailmassa. Kokeneempaa kaartia edustavat eurodiskohittejä aikanaan tehtaillut Günther sekä My First Band ja Knucklebone Oscar. My First Bandin jäseniin lukeutuvat esimerkiksi pitkän uran PMMP-muusikkoina tehneet Heikki Kytölä, Juho Vehmanen ja Mikko Virta. Knucklebone Oscar levytti ensimmäisen albuminsa jo vuonna 1996. Kilpailun ennakkoäänestyksessä eniten ääniä sai Emma kappaleellaan Circle Of Life. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat My First Band kappaleellaan Paradise ja Zühlke biisillään Perfect Villain. Emma on ollut vahvoilla myös vedonlyöjien tilastoissa sekä viisufanien äänestyksissä. Asetelma voi kuitenkin muuttua finaalissa täysin, sillä ennakkoon ja finaalilähetyksen aikana annettujen yleisöäänten lisäksi puolet pisteistä tulee kansainvälisiltä raadeilta kymmenestä eri maasta. Suora finaalilähetys Espoon areenalta alkaa Yle TV2:ssa kello 21. Kilpailun juontaa Krista Siegfrids ja kommentaattorina toimii Mikko Silvennoinen. Väliajalla yleisöä villiinnyttävät norjalaiskaksoset Marcus ja Martinus sekä Jenni Vartiainen. Itse Eurovision laulukilpailu järjestetään Ukrainan Kiovassa toukokuussa. Suomi osallistuu viisuihin nyt 51. kertaa.