Tom of Finland -näyttelijä: miehen ja naisen suutelussa vain pieni ero

Näyttelijä Pekka Strangin, 39, mielestä miesrakkauden näytteleminen ei ole sen vaikeampaa kuin heterorakkaudenkaan.

– Ei siinä ole mitään eroa. Se on ihmisten välistä rakkautta. Ehkä suurin ero suutelukohtauksessa on se, että useimmiten miehellä on snadisti karvaisempi ylähuuli, Strang sanoo Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa.

Strang esittää nimiroolia homoikoni Tom of Finlandista kertovassa elokuvassa, joka ensiesitettiin Göteborgin elokuvafestivaalilla perjantaina. Elokuvan on ohjannut Dome Karukoski, ja Strangin vastanäyttelijänä nähdään muun muassa Lauri Tilkanen.

Strang kertoo tutustuneensa homoeroottisesta taiteestaan tunnetun Touko Laaksosen sukulaisiin ja hänen kirjoittamiinsa kirjeisiin syventyessään rooliinsa. Laaksonen kirjoitti paljon ollessaan rintamalla. Hän oli sotilasarvoltaan luutnantti, ja hänet palkittiin Vapaudenristillä ansioistaan sodassa.

– Kirjeistä välittyi tietty sävy, sellainen kuiva huumori ja suuri rakkaus perhettä ja ystäviä kohtaan. Tapasin myös Laaksosen sukulaisia, joille hänen kaksoisroolinsa tuli täytenä yllätyksenä kuoleman jälkeen.

Tom of Finlandin tarina oli näyttelijälle opettavainen.

– Suomen jälleenrakentamisen ajasta puhutaan aina positiiviseen sävyyn, mutta yhteisöllisyyden pinnan alla oli melkoista moralismia. Mielestäni Laaksosen työtä ei ole koskaan kunnolla tunnustettu Suomessa. Laaksosen viimeisten elinvuosien haave oli, että Suomi näkisi, mitä hän on tehnyt. Siksi tuntuu hienolta, että virallinen Suomi on ottanut elokuvan osaksi Suomi 100 -juhlavuotta, Strang sanoo.

Tom of Finland tulee Suomessa elokuvateattereihin 24. helmikuuta.

