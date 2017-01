USA:n maahantulokiellot ohentavat Oscar-gaalan vieraslistaa

Elokuva-alan Oscar-gaalassa ei nähdä tänä vuonna kaikkia kutsuvieraita Yhdysvaltain uusien, väliaikaisten maahantulokieltojen takia.

Saapumatta jäävät ainakin Oscar-palkittu iranilainen ohjaaja Asghar Farhadi sekä Syyrian siviilejä sodan keskellä suojelevan vapaaehtoisten White Helmets -yhteisön jäsenet.

Farhadi sanoi lausunnossaan, ettei jätä tulematta gaalaan mielenosoituksena vaan koska maahantulokiellot tekevät osallistumisesta liian vaikeaa.

- Tarkoitukseni ei ollut jättää tulematta, enkä myöskään halunnut boikotoida tapahtumaa protestina, sillä tiedän, että monet amerikkalaisessa elokuvateollisuudessa ja Yhdysvaltain elokuva-akatemiassa toimivat vastustavat fanatismia ja ääriajattelua, joka ajassamme nostaa nyt päätään enemmän kuin koskaan, Farhadi sanoi.

Hän vertasi lausunnossaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamia maahantulokieltoja kotimaansa Iranin radikaalisiiven kannattajien toimintaan.

- Jo vuosia kovan linjan kannattajat molemmilla puolilla valtamerta ovat yrittäneet esittää useat kansakunnat ja kulttuurit kansalleen pelottavassa ja epärealistisessa valossa luodakseen riitoja, vihollisuuksia ja pelkoa, Farhadi sanoi.

- Pelon istuttaminen ihmisiin on tärkeä työkalu, jota kapeakatseiset ihmiset käyttävät oikeuttaakseen ääriajattelun ja fanaattisen käytöksen.

Ohjaajan elokuva The Salesman on ehdolla parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi. Elokuvan naispääosaa näytellyt Taraneh Alidoosti ilmoitti jo aiemmin jäävänsä pois gaalasta protestina rasistisina pitämiään maahantulokieltoja vastaan.

Farhadin elokuva A Separation voitti parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin vuonna 2012.

Rauhanpalkintoehdokkaat eivät pääse punaiselle matolle

Parhaan lyhytdokumentin Oscar-palkinnon saajiksi ehdolla olevan The White Helmets -dokumenttielokuvan syyrialaisvapaaehtoiset joutuvat niin ikään jättämään gaalan väliin. Elokuvan tuottaja Joanna Natasegaran mukaan tiimin oli tarkoitus tuoda elokuvan kuvaaja sekä vapaaehtoisyhteisön johtaja gaalaan, mutta nyt se ei onnistu.

Natasegara totesi lausunnossaan, että kuvaaja Khaled Khateeb kuvasi elokuvaa henkensä uhalla ja yhteisön johtaja Raed Saleh on aiemmin puhunut useita kertoja Washingtonissa Syyrian tilanteesta.

- He (White Helmets) ovat olleet ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi ja ovat planeetan urheimpia humanitaarisen työn tekijöitä. Ajatus siitä, etteivät he voi tulla gaalaan ja jakaa (elokuvan) menestystä kanssamme on täysin pöyristyttävä, Natasegara sanoi lausunnossa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti perjantaina asetuksen, joka kieltää kolmeksi kuukaudeksi seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisten ja kaksoiskansalaisten tulon Yhdysvaltoihin. Kieltolistalla ovat Iranin ja Syyrian lisäksi Irak, Libya, Somalia, Jemen ja Sudan.

Oscarit jaetaan Yhdysvalloissa 26. helmikuuta.