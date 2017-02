Juuka jatsaa jälleen ensi kesänä - mukana kitaravirtuoosi Olli Soikkeli

Juuka jatsaa -festivaali juhlii ensi kesänä 150-vuotiasta Juukaa ja 100-vuotiasta Suomea. 13.-16.6.2017 järjestettävän festarin esiintyjillä on omanlaisensa suhde jazziin. Konserteissa tehdään katsaus suomalaiseen musiikkiin niin jazzin kuin populaarimmankin musiikin saralla.

Juuka Gypsy Jazz Club tuo Juukaan kansainvälistä huippuosaamista Olli Soikkeli Trion muodossa. Nurmeslaislähtöinen Olli Soikkeli on nykyään New Yorkissa asuva kitaravirtuoosi, joka on erikoistunut gypsy jazziin. Soikkeli keikkailee suurimmaksi osaksi ulkomailla, joten Juuka jatsaa -festivaalin keikka on yksi harvoista kotimaan keikoista ensi kesänä.

Juuan musiikkileiri järjestetään 11.-17.6.2017. Juuka jatsaa -festivaalin Yhteiset sävelet -juhlakonsertissa lavalle nousevat musiikkileirin opettajat solisteinaan Anna Halmetoja ja Minna Rusanen. Konsertissa tehdään aikamatka eri vuosikymmenien suomalaiseen musiikkiin unohtamatta juukalaisia suosikkeja, kuten Eino Kettusen Ievan polkkaa ja Joensuun Elliä. Autioilta rannoilta -konsertissa nähdään suosikkiartisti Edu Kettunen, joka on tehnyt pitkää uraa jo 80-luvulta saakka.

Keulii!-konsertissa esiintyy tuoreempi tapaus Mopo, joka koostuu lahjakkaista nuorista muusikoista. Yhtye on tällä hetkellä kovassa nosteessa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Yhtyeen musiikki ammentaa jazzista, 70-luvun punkista ja Suomen luonnosta ja jättää samalla varaa yllätyksille.