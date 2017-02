Janne Hyytiäinen on Aki Kaurismäen luottonäyttelijä

Kontiolahtelaisesta Janne Hyytiäisestä, 48, on tullut vuosien mittaan ohjaaja Aki Kaurismäen eräänlainen luottonäyttelijä. Nyt perjantaina ensi-iltansa saava Toivon tuolla puolen on neljäs Kaurismäki-elokuva, jossa hän on mukana. Laitakaupungin valoissa Hyytiäisellä oli päärooli, ja hän oli mukana myös Mies vailla menneisyyttä -elokuvassa sekä Kaurismäen noin kymmenminuuttisessa jaksossa Dogs have no hell eri ohjaajien yhteistyöelokuvassa Ten minutes older: The trumpet.