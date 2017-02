The Hellacoptersin kitaristi kuoli – yhtyeen määrä esiintyä kesän Ilosaarirockissa

Ruotsalaisen tunnetun rock-yhtyeen The Hellacoptersin kitaristi Robert Dahlqvist on menehtynyt vain 40-vuotiaana. Dahlqvistin kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Yhtyeen on määrä esiintyä ensi kesän Ilosaarirockissa Joensuussa. The Hellacopters on yksi tapahtuman pääesiintyjistä, ja yhtyeen keikka Ilosaarirockissa on samalla sille kesän ainoa Suomessa.

Ilosaarirock kuvailee nettisivuillaan The Hellacoptersia Ruotsin vaikutusvaltaisimmaksi rockbändiksi. Vuonna 1994 perustettu yhtye hajosi vuonna 2008 mutta palasi sittemmin takaisin keikkalavoille.

Ruotsalaisyhtye kertoi suru-uutisesta Facebook-sivuillaan.

– Suureksi suruksemme meidän täytyy ilmoittaa, että Robert "Strängen" Dahlqvist on kuollut. Matkustimme yhdessä ympäri maailmaa lähes 10 vuotta. Matkasimme kiertuebusseissa ja teimme levyjä, yhtye kirjoitti.

Suomessa asiasta uutisoi ensimmäisenä KaaosZine.